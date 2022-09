A semana tem início com a intensificação das ações de vacinação em todo o Estado em visando à ampliação da cobertura vacinal da Poliomielite, para crianças menores de cinco anos e das doses disponíveis para a Campanha de Multivacinação, para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. No próximo sábado (24) acontece o Dia D de mobilização.

Durante toda a semana, os municípios são orientados a ampliar a oferta das vacinas em seus pontos de vacinação em horários especiais, além de intensificar as estratégias já desenvolvidas, como ações extramuros. Ambas as campanhas tiveram início no dia 08 de agosto e foram prorrogadas até o próximo dia 30 de setembro.

Até o momento, o Espírito Santo alcançou a cobertura vacinal de 43% para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, sendo a meta de cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde de 95%. Os dados estão disponíveis no Painel Vacina e Confia.

Para além das doses de rotina disponibilizadas para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes para a Campanha de Multivacinação e de doses da Poliomielite, também serão ofertadas doses contra a Meningite, Sarampo e Covid-19.

As doses serão aplicadas de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação indicado para cada idade. É importante que pais e responsáveis aproveitem a oportunidade para ir até um posto de vacinação, com a caderneta em mãos, para verificar a situação vacinal dos seus filhos.