Na manhã da última segunda-feira (12) o Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar em Guarapari recebeu em seu gabinete membros do COMSEP – Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, para a realização da reunião.

O principal objetivo do COMSEG é propor e formular diretrizes para as políticas voltadas à promoção de segurança pública, prevenção e repressão à violência e à criminalidade, bem como a difusão da cultura da paz em âmbito no município de Guarapari.

Na oportunidade estiveram presentes tenente-coronel Emerson Caus, Luiz Carlos Cardozo Filho – Titular representando SEPTRAN, José Geraldo Esteves – Titular representando o Gabinete Prefeito, Major Alexandre Cunha Stein – Titular representando o 10º BPM, Dr. Guilherme E. Rodrigues – 5º Delegacia Regional, Aguinaldo Ferreira Junior – Titular representando CDL, Felipe Souza Mendonça – Titular representado SINDICIG, Dra. Tina Mazelli de Almeida Kelly – Titular representando OAB, Dra. Otilia Brandão Silva Piumbini – Titular representando o LIONS CLUBE, Jonas Ferreira Barbosa – Titular representando FAMOMPOG, Lucia Penha de Souza Novaes Barbosa – Suplente representando FAMOMPOG, Dra. Lilian Lucia dos santos – Titular representando CISEG.

Estiveram presentes ainda, Dra. Luciana (SESP) representando o Secretário Estadual de Segurança Pública Coronel Celante e Marcio Roney – Federação Estadual dos Conselhos de Segurança, entre outros. O Comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Emerson Caus ratificou que “o objetivo deste conselho é unir forças para pensarmos juntos e formularmos políticas públicas para a promoção da segurança no município de Guarapari”.

Afirmou ainda que “é um meio de estreitar as relações entre comunidade e polícia, e fazer com que estas cooperem entre si”. As reuniões são mensais e esta foi a segunda reunião do conselho.