A fala do ministro foi gravada durante a Conferência de Montreal, que ocorre no Fórum Econômico Internacional das Américas. Além de Paulo Guedes, outras 208 autoridades na área econômica e política também participam do evento.

Segundo Paulo Guedes, em 2021 o Governo Federal pretende deixar de lado a questão do auxílio emergencial para focar na entrega e distribuição das vacinas contra a covid-19.

“Até o fim do ano vamos retirar o auxílio e vamos nos concentrar em entregar as vacinas. Criamos um auxílio para as pessoas invisíveis durante a pandemia e elas gastam 100% disso”, falou o ministro.

Um dos motivos para esta decisão, de acordo com o ministro, é porque a economia brasileira está se recuperando em ‘V’, que é quando ela cai, mas rapidamente sobe.

Além disso, o ministro do governo Bolsonaro também afirmou que o desemprego registrado ao longo do ano, com cerca de 1,2 milhões de trabalhadores demitidos em 2020, termine com saldo 0, já que, de julho a outubro, foram criadas outras 1 milhão de vagas.

Por fim, Paulo Guedes também comentou sobre a retomada das agendas de reformas e privatizações e sobre os números da economia brasileira registrados no 3º trimestre, com um crescimento de 7,7%, porém ainda abaixo da queda de 9,6% no segundo.

“Essa recuperação cíclica vai se tornar em crescimento sustentável em 2021, baseado em investimentos. Vamos acelerar as privatizações e o investimento privado vai crescer. Estamos abrindo economia para investimento estrangeiro e recuperando internamente a dinâmica de crescimento”, finalizou o ministro.