De volta ao Portal 27, a apresentadora Aline Layber, estará em nossas principais plataformas a partir de agora. Seu programa Em Destaque, criado há pouco mais de 2 anos, agora complementa o Portal 27 como canal de divulgação.

No mercado da comunicação há mais de 10 anos, a apresentadora Aline Layber destaca a satisfação de retornar ao Portal 27 “Estou muito feliz por estar de volta e sei que o Portal 27 sempre me acolheu e me ofereceu todo o suporte necessário para que eu pudesse executar com qualidade e responsabilidade o que mais gosto de fazer. Acredito que posso contribuir com conteúdos diferenciados, com a cara do cliente”, afirmou Layber.

A produtora Bárbara Basílio declara. “Com o retorno da apresentadora ao Portal 27, acredito que nossos serviços estão se alinhando cada vez mais, pois é de grande valia agregar ao jornalismo, que é nosso carro chefe, o entretenimento, que é a cara da Aline Layber, e o que ela faz com amor. Agregando ao Portal 27 o programa Em Destaque que é referência no entretenimento, teremos atrativos para nossos clientes”.

Saída. Aline começou sua carreira no entretenimento no Portal 27 em 2014, e trabalhou por quatro anos a frente do programa Em Evidencia com a direção de Bárbara Basílio.

O programa em Destaque foi criado pela apresentadora há 2 anos e com o crescimento do projeto e a grande demanda de trabalho, Layber sentiu a necessidade de alavancar o programa para outras plataformas.

Juntas. Aline e Bárbara, que já trabalharam juntas, desde o programa Em Evidência agora se unem para a trabalhar e desenvolver o programa Em Destaque.

Repaginação. A partir de 2021 o programa Em Destaque passará por umas mudanças e será formatado para maior alcance e visibilidade e conteúdo. Muitas novidades estão por vir. Aguardem.