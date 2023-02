Com a normalização da entrega de doses infantis contra a Covid-19 por parte do Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde (Sesa) deu início, na última semana, à aplicação da dose de reforço (D3) para crianças de 3 a 11 anos de idade. A dose de reforço para este público segue orientações das Notas Técnicas nº 406/2022 e nº 12/2023 do órgão federal e da Nota Técnica SESA/PEI nº 02/2023, da própria Secretaria.

Podem receber esta nova dose crianças de 3 a 4 anos que fizeram o esquema primário (D1 + D2) com Coronavac e crianças de 5 a 11 anos que completaram o esquema primário (D1 + D2) tanto com Coronavac quanto com Pfizer. Para ambos os grupos, a dose de reforço deverá ser aplicada após quatro meses ou mais da última dose (D2). A dose de reforço é realizada com vacinas da Pfizer.

Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, o reforço é mais uma estratégia ao cuidado das crianças contra a Covid-19.

“Temos uma tendência de redução na resposta imune às vacinas e à circulação de novas variantes em todas as idades. Diante do cenário epidemiológico da Covid-19, é de total importância que nossas crianças também recebam essa dose de reforço”, assegura o subsecretário.

Reblin pontua ainda que mesmo diante do cenário de novas variantes circulantes no Estado, a cobertura vacinal infantil segue abaixo. “Estamos com uma cobertura muito baixa na faixa etária que vai dos 6 meses de idade aos 11 anos. Em alguns grupos, menos de 50% tomou a primeira dose do esquema primário ainda. Agora, com a oferta da dose de reforço, orientamos os pais e responsáveis que levem suas crianças às salas de vacinação para verificar a necessidade de atualizar seu cartão e colocar a dose contra a Covid-19 em dia”.

Desde a última semana, com início da aplicação da dose de reforço, o Estado contabiliza 1.703 doses aplicadas na faixa etária de 3 a 11 anos, segundo informações do Sistema Vacina e Confia. Para crianças de seis meses de idade a 4 anos, que receberam doses da Pfizer, o esquema vacinal primário já contempla três doses.

Chegada de novas doses. Em janeiro, a Secretaria da Saúde (Sesa) recebeu 53.800 doses de vacina contra a Covid-19 destinadas exclusivamente ao público infantil, sendo 20 mil Pfizer pediátrica de maiores de 5 anos; 20 mil Pfizer pediátrica para crianças menores de 5 anos; e 13.800 de Coronavac. Com o envio de novas doses aos municípios, a Sesa passou a orientar o início da aplicação da dose de reforço às crianças de 3 a 11 anos.

Segundo informações do Ministério da Saúde, a expectativa é que o Estado receba até o final desta semana cerca de 50 mil doses para este público, que poderá contemplar tanto início de novos esquemas quanto D2 e também reforços, de acordo com a operacionalização de cada município.