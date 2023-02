O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), abre, nesta quarta-feira (15), as inscrições para a 1ª oferta de cursos on-line do Programa Qualificar ES, em 2023. Serão disponibilizadas 20 mil vagas para o público geral nessa nova oferta.

De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, os cursos on-line facilitam o acesso do cidadão aos cursos profissionalizantes.

“Essas vagas possibilitam que os capixabas de todos os municípios do Estado consigam abrir novas portas no mercado de trabalho. O Governo do Estado qualifica a mão de obra, gera trabalho, emprego e renda, impulsionando os setores da economia do Espírito Santo. É uma grande chance de formação para a população capixaba. O ensino on-line tem a característica de ser mais flexível, pois pode ser realizado a distância. É democratização da busca pelo conhecimento oportunizada pelo Governo do Estado”, destacou

As inscrições e devem ser realizadas no site do Qualificar ES: www.qualificar.es.gov.br entre esta quarta-feira (15) e o próximo dia 27. De acordo com o edital, os requisitos para participar do processo seletivo são: ter idade mínima de 16 anos; ter acesso à internet; e ter noções básicas de informática e de navegação na internet.

O candidato poderá efetuar até duas inscrições por CPF e e-mail, em cursos distintos. A seleção será realizada pela ordem de inscrição no site e a relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 03 de março.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Programa, por meio de videoaulas, apostilas digitais e tarefas. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos aprovados nos cursos recebem certificação.

Confira os cursos ofertados

Auxiliar Administrativo Aprendizagem Maker (Novo) Auxiliar de Creche Decoração de Festas (Novo) Educação Especial e Inclusiva Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas Inglês Básico Secretaria Escolar Segurança do Trabalho Word e Excel

Para dúvidas, acesse este link:

https://secti.es.gov.br/fale-conosco-qualificar-es

Leia o edital AQUI:

https://secti.es.gov.br/editais-abertos

Faça a sua inscrição AQUI:

https://inscricao.secti.es.gov.br/