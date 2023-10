Em uma garagem modesta no ano de 2013, teve início uma jornada musical que cativaria os corações dos amantes de pagode e samba. Fundado pelos amigos Fellipe Magnago, Juninho e Rafael Galvão, o grupo de pagode Sambadubom emergiu de uma conversa casual, repleta dos ritmos envolventes do pagode e samba. Mal sabiam eles que esse encontro casual marcaria o início de uma notável odisseia musical.

Renovados. Hoje, o Sambadubom celebra uma década de brilhantismo musical, entrando em sua quarta formação com a energia e entusiasmo renovados. A formação atual inclui Fellipe Magnago na percussão, Willian Caetano na percussão e voz, Pablo Blayon conduzindo a harmonia no cavaco e emprestando sua voz e a voz envolvente de Ysis Caroline Santos. Juntos, formam uma potência musical, espalhando alegria, audácia e positividade por onde passam.

Ao longo de sua jornada, o Sambadubom já abrilhantou os palcos das melhores casas noturnas de Guarapari, Grande Vitória e outras cidades do Espírito Santo além de abrir diversos shows nacionais, deixando o público extasiado com uma performance que envolve todos os presentes. O sucesso deles não se deve apenas a seus talentos extraordinários, mas também à habilidade de criar repertórios que fazem a multidão se levantar e dançar ao ritmo da alegria de cada música tocada.

Empoderamento feminino. Com a celebração de seu notável marco de dez anos, o Sambadubom recebe com entusiasmo um novo capítulo, marcado pela voz empoderada de Ysis Caroline. Sua presença não apenas enriquece o som da banda, mas também é um testemunho do empoderamento feminino no mundo da música.

Mas a história não termina aqui. Os admiradores do Sambadubom podem esperar ainda mais emoção no horizonte. O grupo tem planos emocionantes em andamento, incluindo a produção de músicas autorais com uma nova música de trabalho, uma linha exclusiva de produtos e seus próprios eventos exclusivos.

Enquanto continuam a evoluir, o Sambadubom permanece comprometido com seus fãs, prometendo um futuro repleto de alegria, performances vibrantes e uma dedicação inabalável ao seu ofício musical.

Para os amantes de pagode e samba, a jornada com o Sambadubom promete muitas novidades. Fiquem ligados com essas novidades que estão por vir pois sem dúvidas o Sambadubom dará saltos ainda maiores mantendo sempre a alegria e boa energia que fez com que esse grupo levasse o nome de Guarapari para grandes palcos.

Contato 27995060232

Instagram @gruposambadubom