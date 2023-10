Nesta sexta-feira (27), o Colégio Maxime de Guarapari realizou um evento espetacular que celebrou o talento literário dos alunos dos 1º ao 5º ano. A “Noite de Autógrafos” foi um momento especial onde os jovens autores tiveram a oportunidade de compartilhar suas histórias e assinar seus próprios livros, marcando o culminar de um projeto literário que tem encantado a comunidade escolar.

O evento proporcionou uma atmosfera festiva, repleta de orgulho e emoção, à medida que os alunos apresentaram seus livros para amigos, familiares e colegas de escola. Essa iniciativa faz parte de uma parceria com o projeto “Estante Mágica”, que visa promover a leitura e a escrita em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia.

Estante Mágica. Pedro Henrique, um dos diretores da escola, destacou a importância deste projeto. Ele enfatizou: “É uma parceria da nossa escola com a Estante Mágica. Esse projeto promove a leitura e a escrita, habilidades importantes a serem resgatadas nessa geração que está muito envolvida com jogos e YouTube. Valorizamos muito esse projeto e, para nós, é gratificante ver a evolução dos nossos alunos, que ano após ano, são autores da sua própria história”.

Os pais e responsáveis também demonstraram seu entusiasmo em relação a esse projeto. Clarice Santos, mãe de uma aluna 2º ano, afirmou: “Gostei muito da iniciativa porque incentiva a leitura e o desenvolvimento da criança. Gostei muito da ação da escola.”, pontuou.

Pirata. Os próprios alunos também compartilharam suas experiências. Pedro Subtil, de apenas 8 anos, acompanhado do irmão, dos pais e dos avós, comentou: “Achei muito legal. Gostei muito de escrever o livro; veio na minha cabeça e fiz o livro do anão pirata com tesouros e aventura.”

Mundo cibernético. Ricardo Ramos, pai da aluna Maria Clara, enfatizou a importância do estímulo à literatura e à cultura, especialmente em um mundo cada vez mais voltado para a tecnologia. Ele disse: “Acho muito interessante o estímulo à literatura e à cultura. Hoje, o mundo está muito cibernético, online e eletrônico. Quando a escola proporciona que a criança desenvolva artisticamente, estimula o pensamento e ajuda a sair dessa caixa da internet, isso é importante. O mundo está caminhando para um rumo que, se não houver iniciativas como essa da escola, só tende a piorar. O Maxime está de parabéns.”

A “Noite de Autógrafos” no Colégio Maxime de Guarapari foi, sem dúvida, um evento especial que promoveu a criatividade, a escrita e a leitura entre os jovens estudantes. Essa iniciativa demonstra a importância de manter viva a tradição literária, mesmo em um mundo cada vez mais digital, e oferece uma plataforma para que os alunos se tornem autores de suas próprias histórias. Parabéns aos alunos, pais, professores e à escola por esse incrível projeto que incentiva o amor pela literatura.