A cidade de Guarapari, no Espírito Santo, terá um novo espaço dedicado ao artesanato local. O subsecretário de turismo, Edgar Behle, anunciou no último dia 6 que a prefeitura vai construir o Shopping do Artesanato na avenida Paris, onde antes funcionava o Shopping Paris, na Praia do Morro.

Artesãos locais. Segundo Edgar, o edital para contratação da empresa responsável pela reforma do espaço já foi publicado no dia 4 de abril e a abertura dos envelopes será no dia 4 de maio. O Shopping do Artesanato será um local que terá um foco nos artesãos locais para comercializarem seus produtos. Será disponibilizado uma área de treinamento em empreendedorismo, auditório, lojas e área de alimentação com cafés e restaurantes.

O subsecretário de turismo afirmou que o espaço terá também uma área reservada para os artesãos de fora que possuam técnicas que não existam em Guarapari. Atualmente, já são 98 artesãos cadastrados para trabalhar no local.

Secretaria. Outra novidade anunciada por Edgar é que a sede da Secretaria Municipal de Turismo estará localizada na parte superior do shopping, contribuindo para que o espaço se torne um importante ponto turístico da cidade.

Ainda segundo Edgar, a expectativa é que a obra seja finalizada antes do verão de 2024, o que deve contribuir para o aumento da movimentação turística na cidade. O Shopping do Artesanato é uma iniciativa que irá fomentar a economia local, além de valorizar a cultura e o trabalho dos artesãos da região.

Mais informações. Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura – Setec

Endereço: Avenida Munir Abud, Nº 234 – Praia do Morro (Em frente ao Mercado Sol e Mar). Telefones: (27) 3362-3005 – e-mail: setec@guarapari.es.gov.br – Horário de Funcionamento: 08h30 às 17h30 (Segunda a Sexta)