A prefeitura de Guarapari foi questionada pelo Portal 27 na tarde de hoje (10), depois de receber várias reclamações durante a semana, de passageiros “enlatados” nos ônibus da cidade, pondo em risco a segurança dos mesmos, que diante dessa situação, podem ser contaminados com o coronavírus.

A prefeitura não respondeu os nossos questionamentos e “inventou” rapidamente uma “matéria” e a compartilhou afirmando em seu titulo que ”intensifica fiscalização em ônibus de Guarapari”. Essa é a maneira que a prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Comunicação social age, tentando enganar a população, propagando informações “feitas rapidamente” e querendo dizer que faz ações afirmativas, depois de ser questionada pelo Portal 27 que faz um jornalismo sério e tanta apurar todas as informações.

Eles tentam contradizer nossas informações e matérias, em um jogo político de baixo nível. “Um absurdo com a população, em plena pandemia o ônibus lotado demais. Peço ajuda para acabar com isso, pois a obrigação deles é evitar aglomeração. Tenho crianças pequenas em casa, problema de coração e trabalho em casa de família que tem criança, Só saio porque preciso trabalhar. No caso que está acontecendo muito preocupante”, desabafou uma moradora a nossa equipe.

Abaixo o leitor pode conferir as fotos enviadas por usuários dos ônibus para que possam observar se realmente existe essa “intensificação” da fiscalização. Veja as fotos.