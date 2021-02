Após passar algumas semanas no risco alto, a cidade de Guarapari desceu ao risco moderado, a decisão, divulgada pelo Governo do Espírito Santo no final da tarde desta sexta-feira (12), era pedida por muitos comerciantes para que pudessem estender os horários de funcionamento e aproveitar um dos melhores períodos econômicos do ano.

A decisão, diferente dos outros mapas de risco publicados anteriormente, já será válida a partir deste sábado e, com as regras do nível moderado, vários comércios poderão atender em horários maiores, confira abaixo.

As academias continuarão com atividades coletivas aeróbicas vedadas ;

Bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência, distribuidoras de bebidas alcóolicas e similares poderão abrir até às 22h de segunda-feira a sábado, aos domingos poderão abrir até às 16h ;

Shows estão suspensos, mas eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos poderão ocorrer com até 300 pessoas ;

Após o horário de restrição, restaurantes, bares, lanchonetes, distribuidoras e lojas de conveniência poderão funcionar no formato delivery .

Confira abaixo as cidades e os níveis de risco para cada uma.

RISCO ALTO: Águia Branca, Montanha e Venda Nova do Imigrante.

RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Iconha, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Mucurici, Nova Venécia, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

RISCO BAIXO: Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Mantenópolis, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Viana e Vila Pavão.

Confira a portaria estadual completa clicando aqui, lá você poderá ver todas as exigências específicas para cada segmento.