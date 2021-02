As informações foram divulgadas na tarde desta sexta-feira (12) pela Polícia Civil durante coletiva de imprensa. O casal, composto por um menino de 17 anos e a namorada de 18, foram presos em Vila Velha, além deles, outro jovem de 13 anos que se envolveu no crime está solto, agentes aguardam decisão da justiça para detê-lo.

O crime, tratado pela polícia como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), aconteceu na manhã do dia 29 de janeiro, quando uma senhora de 57 anos teve a casa invadida em Guarapari pelos jovens que tentaram roubar objetos de valor e levar no carro da vítima.

Além disso, a ação foi planejada por dias pelos jovens, que chegaram a alugar um apartamento em frente à casa da senhora, onde ficaram observando a movimentação do bairro e, principalmente, da moradia da idosa.

O que mais surpreendeu a polícia foi a brutalidade dos jovens que cometeram o crime, a mulher foi agredida, cortada, esfaqueada e asfixiada pelo casal, que só parou quando achou que ela havia morrido. A senhora está internada com coágulos na cabeça e sofre com perda de memória.

“Eles renderam a vítima, a amarraram com fios e o adolescente desferiu alguns murros nela. Na sequência, ela passou a ser paulatinamente agredida com outros instrumentos. A mulher sofreu fortes pancadas na cabeça, que resultaram em um coágulo e perda de memória”, disse o delegado responsável pela Deic de Guarapari, Guilherme Eugênio.

Que continuou. “Ela também sofreu alguns cortes, que foram feitos para causar dor a fim de que ela contasse sobre bens de valores e senhas, e mais próximo do fim do assalto ela foi severamente golpeada com uma faca e teve lesões mais significativas. A senhora ainda passou por uma tentativa de asfixia. Foram tão violentos que pensaram que haviam a matado.”

Ao final do roubo, o casal chamou o garoto de 13 anos para levar os produtos furtados no carro da vítima, mas o jovem não conseguiu dirigir, batendo o veículo em uma pilastra dentro da garagem da casa, isso chamou a atenção de vizinhos que ligaram para a polícia, na época, os agentes chegaram a realizar buscas nas proximidades mas não encontraram os criminosos.

O casal foi preso no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha. A idosa de 57 anos segue internada em um hospital da Grande Vitória e, segundo os parentes, ela não se recorda do dia do assalto. Os nomes não foram divulgados pela Polícia Civil.