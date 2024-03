De acordo com o relatório do World Air Quality de 2023, elaborado pela IQAir, empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar, o município de Guarapari ocupa a 36ª posição entre as cidades brasileiras analisadas com o ar mais poluído. Ao lado da Serra, que ocupa a 28ª posição, os municípios são os únicos locais capixabas que fazem parte do ranking.

Poluição. Segundo informações de A Gazeta, o relatório, que analisa dados de 7,8 mil localidades em 134 países, classifica as cidades no ranking de poluição com base na concentração de material particulado (MP 2,5), em micrograma por m³.

A Serra apresentou índice 9,3, e excedeu de uma a duas vezes o parâmetro estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a poluição do ar. Já Guarapari, por sua vez, recebeu o índice 7, também excedendo de uma a duas vezes o índice recomendado pela OMS.

A poluição atmosférica, especialmente causada pelos materiais particulados, está associada a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardiovasculares e respiratórias. Essa constatação levanta sérias preocupações não apenas sobre o bem-estar dos habitantes locais, mas também sobre o impacto potencial no turismo, uma das principais fontes de economia de Guarapari.

Cidades com mais poluição. Segundo o relatório, o município brasileiro que apresentou o pior índice de poluição do ar foi Xapuri, no Acre, seguido de Osasco, em São Paulo.