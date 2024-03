Após anunciar investimentos em Buenos Aires e adquirir o famoso Siribeira Iate Clube na Praia da Areia Preta, o empresário Maely Coelho comprou o histórico Hotel Porto do Sol, localizado próximo à Praia do Morro.

O Hotel Porto do Sol possui cerca de 100 unidades, piscina, auditório, capela e área de lazer, e encontra-se atualmente fechado. Contudo, o empresário garante que o empreendimento será reinaugurado até o final do ano, após passar por um processo de reformas que prometem revitalizar e modernizar o local.

Mini Gramado. Em entrevista concedida para Ricardo Frizera, da coluna Mundo Business, do Folha Vitória, Maely Coelho revela planos ambiciosos para a região de Buenos Aires, que tem conquistado cada vez mais turistas. Em um investimento de R$ 10 milhões, o empresário planeja erguer um mall de 2,8 mil metros quadrados na área, visando atender às demandas crescentes dos visitantes.

“Junto a outros empreendedores, quero tornar Buenos Aires uma mini Gramado”, afirma Maely. “Compramos algumas áreas e preparamos uma área para construir um hotel em Buenos Aires. Estamos tendo apoio do município, que está investindo em infraestrutura e acredito que será um dos lugares mais visitados no Espírito Santo em três anos”, destacou.

Siribeira. O projeto para o Siribeira Iate Clube, comprado por R$ 25 milhões, permanece indefinido, mas o empresário já decidiu o arquiteto que pode desenvolver o projeto.

“Vamos fazer algo bem diferente no Siribeira, não me pergunte se vai ser mês que vem, ou ano que vem, porque queremos pensar em algo que está ligado à vocação da cidade e a vocação da península – não podemos fazer uma coisa qualquer. Queremos trazer um arquiteto mexicano que fez alguns empreendimentos em Dubai para fazer algo perto desse nível no Siribeira”, conclui Maely.