A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), realiza neste sábado (23), mais uma ação do Projeto Centro de Referência de Assistência Social Itinerante (Cras Itinerante). Desta vez, o bairro contemplado será Village do Sol. A ação será das 9h às 15h, na EMEIEF João Batista Celestino, Rod. Manoel Loyola.

Para participar não é necessário o agendamento prévio, basta comparecer diretamente no local, levando os documentos pessoais: identidade, cartão do SUS, cartão de vacina para a pesagem do Bolsa Família, e documentos de todos que residem na casa, para inclusão e atualização do cadastro único.

Além dos atendimentos do Cras e Cadastro Único, também serão oferecidos: atendimento médico, odontologia (mediante agendamento prévio que será realizado nas escolas), aferição de pressão e glicose, exame citopatológico, e pesagem do Bolsa Família e outros.

A secretária de trabalho, assistência e cidadania, Breila Mardegan, ressalta que importante frisar que o Cras Itinerante é uma forma de aproximar o atendimento social da população. “Levamos parte da estrutura do Cras para os bairros que não dispõem de unidade fixa do serviço, com intuito de ajudar a população a manter os dados sociais atualizados, como o CadÚnico, por exemplo, e além disso, oferecemos novos atendimentos à população elegível para programas sociais”, concluiu.