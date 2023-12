Guarapari, com suas praias e belezas naturais, é um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo. Recentemente, a cidade foi destaque em uma reportagem publicada no renomado portal Terra, no último dia 12 de dezembro, recomendando cinco destinos a serem visitados em terras capixabas.

Areias monazíticas. A reportagem destaca Guarapari como um destino procurado por aqueles que buscam turismo de saúde no Brasil. As praias locais são reconhecidas pelos poderes medicinais atribuídos às suas areias escuras, tornando Guarapari uma escolha para os visitantes em busca de bem-estar.

Culinária. A tradição culinária de Guarapari, especialmente a produção da moqueca capixaba, também se destaca. A gastronomia local é apresentada como um atrativo adicional para quem visita a cidade em busca não apenas de relaxamento, mas também de experiências culinárias.

Variedade. A matéria enfatiza ainda a variedade de praias a serem visitadas na cidade. Além da Praia do Morro, Areia Preta e Praia das Castanheiras, o portal destaca destinos como Meaípe, Setiba e a Praia de Santa Mônica.

“As opções seguem com a Meaípe, uma vila de pescadores com praia de areias claras e concorrida não apenas durante o dia, mas também à noite; Setiba, de águas tranquilas, ao norte da cidade; e a familiar Praia de Santa Mônica com suas águas calmas e de pouca profundidade”, destaca a matéria.

Destaques. Os outros destinos capixabas que receberam destaque no roteiro do portal Terra são: Itaúnas, conhecida por suas dunas, a região das montanhas capixabas, a capital Vitória e o município de Vila Velha.