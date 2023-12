O presidente do PT, Henrique Honorato, e a representante do PV em Guarapari, Priscila Manso, tiveram uma conversa produtiva para alinhar os projetos políticos para a cidade, uma vez que fazem parte da federação PT, PV e PC do B.

Segundo Henrique Honorato, presidente do PT, desde o início do ano, ocorreram diversas conversas com diferentes partidos, mas ele destaca que a prioridade são os partidos da federação. “Tenho certeza de que o PV e o PC do B têm muito a contribuir em Guarapari”, afirmou Honorato.

Bárbara para prefeita. Priscila afirmou que antes do final do ano, o PV terá uma direção nomeada em Guarapari, com pelo menos um nome para auxiliar na formação da chapa de vereadores. “Nosso objetivo em Guarapari é eleger um vereador e apoiar a candidatura de Bárbara para prefeita. Tenho total confiança na Bárbara, que é minha contemporânea nos movimentos de juventude em Vitória.”

Segundo Priscila, essa é a segunda reunião; a primeira foi com o presidente estadual da sigla, Fabrício Machado, e a partir daí o diálogo foi se aprimorando. Ela enfatizou que a direção do PV em Guarapari está alinhada com a importância da candidatura de Bárbara e que contribuirão com o programa de governo.

Bárbara Hora, que foi candidata a prefeita pelo PT na última eleição municipal, também participou da conversa e expressou entusiasmo: “Estou sempre à disposição do partido.”

De acordo com o presidente do PT, além dos partidos da federação, existem mais três partidos dispostos a compor e discutir o projeto político para Guarapari.