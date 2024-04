Em 2023, onze cidades do Espírito Santo terminaram o ano com despesas maiores do que suas receitas, de acordo com matéria do jornal A Gazeta, com dados do Tribunal de Contas do estado. Uma dessas cidades foi Guarapari. O painel mostra essa situação comparando o dinheiro arrecadado com o dinheiro gasto por esses municípios.

Entre as cidades com resultados negativos estão algumas que recebem recursos significativos do petróleo, como Presidente Kennedy (-R$ 75 milhões) e Marataízes (-R$ 88 milhões), além de Guarapari e Venda Nova do Imigrante. No caso de Guarapari, o saldo negativo no começo deste ultrapassou os R$ 8 milhões (R$ 8.295.930,47).

Por outro lado, as outras 67 cidades tiveram saldo positivo, algumas com uma sobra de caixa que variou entre R$ 350 mil e R$ 668 milhões. Vitória se destacou com o maior montante, arrecadando 22% a mais que no ano anterior, com 52% das receitas sendo próprias do município.

O auditor do Tribunal de Contas do ES, Romário Figueiredo, explica que o painel é atualizado mensalmente com informações fornecidas pelos municípios sobre arrecadação e gastos. Ele ressalta que esses dados refletem os serviços já prestados e pagos.

Romário destaca que o balanço de 2023 não necessariamente indica falta de pagamento de compromissos, já que um saldo negativo pode ser compensado por recursos remanescentes do ano anterior. A prefeitura e outros municípios foram procurados para comentar o resultado, mas até agora não enviaram respostas.