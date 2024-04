Descubra os segredos do universo em sessões cheias de diversão e aprendizado para toda a família, em um dos Centros de Ciência, Educação e Cultura (CCEC) da capital: o Planetário de Vitória.

No mês de abril, as noites de sexta-feira prometem ser marcantes, com sessões gratuitas, diversificadas e abertas ao público. Não há necessidade de agendamento, basta chegar um pouco antes das sessões. A sala de projeção tem capacidade para 60 lugares.

A programação começa sempre às 18 horas. Neste dia 05, a primeira sessão é “Fronteiras”, que levará o público em uma jornada pra descobrir que os limites do universo são indistintos,, por meio da exibição de um vídeo em formato fulldome.

Em seguida, às 18h30, tem “Sistema Solar: visão do Universo”, que promove a compreensão da formação do sistema solar, suas características principais e seu fim. Utiliza as diferentes fases da evolução estelar para promover um conhecimento abrangente do universo como um todo: começando com nebulosas e indo até os buracos negros.

E, encerrando a primeira sexta-feira do mês, a sessão “Sol, Terra e Lua”, vai explicar as relações entre Sol, Terra e Lua, começando com o nosso único satélite natural e suas fases, passando pelos movimentos do planeta Terra e terminando com a nossa estrela. Será uma verdadeira brincadeira de “exploradores do espaço”.

A programação segue ao longo de abril, sempre com três sessões diferentes a cada sexta-feira para você escolher e viajar pelo espaço sideral!

O espaço

O Planetário de Vitória integra os Centros de Ciência, Educação e Cultura (CCEC), é um ambiente que apresenta, através das sessões na cúpula ou de forma remota, a Astronomia e ciências afins como uma área de conhecimento que influencia os fenômenos físicos, biológicos e culturais do nosso planeta. O agendamento para as sessões dedicadas a unidades de ensino deve ser feito pelo site do Planetário.

Programação do Planetário de Vitória

5 de abril

18h: Fronteiras

18h30: Sistema Solar: Visão do universo

19h30: Sol, Terra e Lua

12 de abril

18h: Arqueoastronomia Maia

18h30: Sistema Solar: Universo de Aventuras

19h30: O homem da Lua

19 de abril

18h: Fantasma do Universo

18h30: Reconhecimento do céu noturno

19h30: Sistema Solar: Universo na mente das crianças

26 de abril

18h: Dois pedacinhos de vidro: o maravilhoso telescópio

18h30: Da Terra ao Universo

19h30: Ciência no Planetário

Onde fica: Avenida Fernando Ferrari, 514, dentro do campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo.

Entrada gratuita.