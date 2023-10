Em resposta ao crescente número de casos de Covid-19 no estado, a Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está intensificando as medidas preventivas para proteger a população. Na próxima quarta-feira, dia 18, o Centro de Testagem em Muquiçaba será reaberto, juntamente com a retomada das coletas de amostras para o exame RT-PCR na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O Centro de Testagem estará à disposição da comunidade nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 07h às 11h. Os profissionais de saúde estarão disponíveis exclusivamente para coletar amostras para o exame RT-PCR. Além disso, a UPA realizará coletas aos sábados, no mesmo horário.

Prevenção. Segundo a secretária de Saúde, Alessandra Albani, com uma ampla parcela da população já vacinada, o risco de complicações graves foi reduzido. “A reabertura do Centro de Testagem é uma etapa essencial para nos adaptarmos à situação atual do vírus e fornecer apoio adequado à nossa comunidade. Quero ressaltar que, embora tenhamos observado uma evolução no comportamento do vírus, a sua prevenção ainda é a chave. E isso só é possível com a colaboração de cada um de vocês. O ato de testar, higienizar as mãos, usar máscaras e manter a vacinação em dia não protege apenas você individualmente, mas toda a nossa comunidade. Juntos, fortalecemos nossa rede de proteção e cuidado”, explicou.

Testagem. Os critérios para realização do teste são a apresentação de, pelo menos, dois sintomas gripais ou o contato recente com alguém positivo para Covid-19, sem os devidos cuidados de proteção. É essencial que, antes da coleta, o paciente procure sua Unidade de Saúde de referência para notificação e consulta médica, se necessário. Casos com sintomas mais intensos, como febre alta e falta de ar, devem ser encaminhados diretamente à UPA 24h.

A secretária destaca que o teste RT-PCR difere do teste rápido. “Enquanto o último oferece resultados em cerca de 10 a 15 minutos, o RT-PCR necessita de uma análise mais detalhada no LACEN, com resultados disponibilizados a partir de 72 horas após a coleta”, finalizou.