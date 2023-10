O planejamento e a visão de futuro são itens que compõem uma ocupação ordenada. Em uma cidade turística, ter os espaços públicos planejados, com sinalização, praças, estacionamentos, calçamento são pontos fundamentais para a melhoria da estadia do turista e comunidade.

Segundo o membro do conselho de administração da Invite Inc, Romero Valença, o planejamento de desenvolvimento de uma determinada área deve seguir os passos do Plano Diretor Urbano (PDU) de cada município. Ali define-se que em determinados locais podem ser implantados empreendimentos residenciais ou comerciais. Esse é o primeiro parâmetro. Depois, o planejamento deve incluir a questão da infraestrutura de serviços públicos.

A gerente de produto da InCompany, Mariana Merçon, explica que um bom planejamento da cidade com a participação da população na tomada de decisões e aplicabilidade eficaz é capaz de garantir a qualidade de vida dos moradores. Essa qualidade de vida se dá através de ruas que comportem o trânsito da cidade conforme o crescimento, calçadas acessíveis, ventilação entre os edifícios, controle de sombreamento, previsão de áreas verdes e de lazer para população, equipamentos públicos comunitários, determinação de áreas e tipo de comércio para atender a região, garantindo que esta tenha uma vivacidade ao longo do dia e consequentemente trazendo maior segurança aos que residem e trabalham na localidade.

A gerente salienta que o PDU é uma ferramenta dinâmica e deve ser revisado de tempos em tempos para que esteja atualizado em relação às demandas da população e as demandas da cidade.

A partir disso é possível implantar um empreendimento ou então até mesmo criar um bairro de uma forma planejada. Para Valença, o grande benefício de fazer isso previamente está na organização futura daquela comunidade. Ou seja, lá já nasce com o empreendimento, seja ele qual o tipo, de forma bem elaborada, adequado à realidade do local existente.

“Quando se chega num local onde já existem famílias, moradias, como é o caso de Guarapari, o empreendedor em conjunto com o poder público normalmente desenvolve ações para ordenar aquela ocupação. Então no caso específico do empreendimento de Guarapari, o Manami, uma das medidas que nasceu junto com o projeto foi a reurbanização da rua de acesso, que resultará na organização do trânsito, criação de bolsões de estacionamento e uma rotatória no final. Atualmente alguns espaços são utilizados como estacionamentos e a manobra no final da rua é feita de maneira equivocada, mas, essa é a possibilidade do momento. Então a ocupação ordenada organiza o que existe ou o que virá a existir”, diz.

Entre os benefícios da ocupação ordenada, está a promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural do entorno em que o projeto está inserido. Um espaço bem planejado proporciona incremento da economia regional, uma vez que comerciantes e grandes empresas, que farão investimentos em centros comerciais, se instalarão no espaço.

A nível nacional há muitos exemplos de ocupações ordenadas que de maneira geral desempenharam um papel importante no desenvolvimento regional, promovendo uma infraestrutura adequada, valorização imobiliária, atração de investimentos, criação de empregos e a melhoria da qualidade de vida da população local.

Mariana cita que a cidade de Curitiba ficou bem conhecida por sua ocupação urbana ordenada, incluindo a expansão de parques e áreas verdes, oferecendo mais espaços de lazer, esportes e recreação para os moradores, que contribuem para a melhoria do microclima, qualidade do ar e bem-estar da população.

“Curitiba também passou por um processo de reformulação do transporte público, integrando os diferentes pontos da cidade em tempos menores de viagem. Esse sistema, inclusive, foi premiado internacionalmente e referência para a reformulação do transporte público em diversas cidades brasileiras”, diz.

A gerente também conta que um exemplo mais recente é a revitalização do Porto Maravilha no Rio de Janeiro, que transformou uma área degradada em um novo polo de atividades culturais, comerciais e residenciais. A infraestrutura foi modernizada, espaços públicos foram criados e prédios históricos foram restaurados. Isso atraiu investimentos, turismo e novos moradores, impulsionando a economia local e melhorando a qualidade de vida na região.

Em Guarapari, as duas praias da Península Guaibura, a Praia do Buzo e do Jogo da Baleia, terão a construção de passarelas para o acesso, de forma que o público poderá ter acesso às praias e todo o costão rochoso. A Invite Inc realizará, no espaço que circunda o condomínio Manami, um processo de reurbanização na rua que liga a Vila Delmar até a Península.

Isso traz uma importância significativa para a comunidade que poderá usufruir de praias que hoje têm um difícil acesso, já que as pessoas precisam passar por matas e pedras.