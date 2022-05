A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), realiza a partir desta segunda (16), ações itinerantes de vacinação Covid, para crianças de 5 a 11 anos, nos seguintes bairros:

Segunda (16), das 08h30 às 11h30, em São Gabriel. O ponto de referência é a praça em frente à Escola Martha Dalla. Terça (17), das 08h30 às 11h30, em Cocha d´ostra. O ponto de referência é a igreja de Santo Expedito

Quarta (18), das 08h30 às 11h30, no Aeroporto. O ponto de referência é a praça do bairro. Documentos necessários: CPF, Cartão do Sus, Cartão de vacina da criança, a vacina Comirnaty Covid-19 deverá ser administrada com um intervalo de 15 dias das outras vacinas do calendário infantil.