“Viver é melhor que sonhar

Eu sei que o amor

É uma coisa boa

Mas também sei

Que qualquer canto

É menor do que a vida

De qualquer pessoa”

Belchior ao lançar o disco “Alucinação” em 1976 manifestou na canção “Como Nossos pais” o sofrimento de uma geração inteira – tudo bem que seja o retrato político de uma época, mas mesmo o tom do lirismo melancólico, imortalizado por Elis Regina, no fascinante álbum “Falso Brilhante”, é com certeza também o retrato de que valorizamos mais os SONHOS do que o VIVER.

A vida é uma caminhada que se faz com a arte da vivência, não a vivência rasa que olha para todos os lados e para tudo…, mas não enxerga nada – SÓ ENXERGA SONHOS!

O essencial sempre está ao nosso alcance, mas na maioria das vezes preferimos sofrer e escolhemos o que está longe de nós. Viver de verdade é saber que o que temos em nossas mãos ou ao nosso lado é muito mais IMPORTANTE do que todos os nossos sonhos – São antigos sonhos transformados em CONQUISTAS!

Ao caminhar em Vila Velha vi esta folha no chão. Como ela veio parar ali ou qual vento a arrancou do galho… ou mesmo de qual árvore ela caiu, isso pouco importa – ela estava ali para ser transformada em arte.

Agora, imagine… imagine quantas folhas assim encontramos todos os dias na vida… e passamos por elas como se fossem comuns, sem brilho… sem VIDA.

Sim… tudo que encontramos pelo caminho não tem vida…

PORQUE A VIDA ESTÁ DENTRO DE CADA UM – Nós é que preenchemos o mundo com o dom divino da “VIDA”.

Somos nós que damos forma e VIDA à nossa felicidade.

É claro que não devemos parar de SONHAR – e de VIVER, muito menos ainda.

E… o mais importante, o mais importante mesmo… é que não importa o que façamos, tudo é menor do que a vida de “qualquer pessoa” – isso porque sentimentos emanam literalmente de pessoas – e em sua vida pode ter aquela “folha”, que você por achá-la sem brilho, ainda não notou… que ela está ali para ser a arte da felicidade… A SUA ARTE DA FELICIDADE!