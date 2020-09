De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil, as fortes chuvas registradas ontem (22), atingiram o maior nível no município de Guarapari, com 146,14 milímetros de água acumulada. Foram quase 30 milímetros a mais que Anchieta, que foi o segundo que mais registrou este acúmulo.

Os riscos de deslizamentos e hidrológicos foram classificados como moderados na cidade, que já conta com 3 pessoas desalojadas apenas na primeira noite destas fortes chuvas, e foram encaminhadas para casas de parentes.

Ainda segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil, o nível das chuvas de hoje deve ultrapassar os 70 milímetros novamente na cidade, e, durante os próximos sete dias, ultrapassar os 100 milímetros.

O município também registrou três ocorrências, sendo elas, um deslizamento do muro de arrimo em uma casa do bairro Praia do Morro, altos alagamentos nos bairros Village do Sol e Santa Mônica, e queda de árvores nos bairros Perocão e Meaípe.

Segundo o boletim, nenhuma rodovia federal foi interditada, e, nas estaduais, apenas a ES-146, em Alfredo Chaves.

Por João Pedro Barbosa