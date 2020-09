O retorno presencial das aulas no Espírito Santo está indefinido: mesmo com a perspectiva do Governo do Estado de autorizar essa retomada em outubro, em mais de 50 cidades capixabas a meta é permanecer nas aulas remotas até o final deste ano. Essas informações foram obtidas em um levantamento feito pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime-ES), em que a maioria das Secretarias Municipais de Educação pretende manter apenas atividades remotas até o fim de 2020.

Esse levantamento da Undime, feito na última semana, teve o objetivo de obter um panorama completo do quadro no Estado. De todos os 78 municípios capixabas, 69 responderam aos questionamentos da entidade e apenas 22% desses manifestaram intenção de retomar aulas presenciais, da educação infantil e do ensino fundamental, no corrente ano caso o governo autorize.

Vilmar Lugão de Britto, presidente da Undime-ES, explica que a listagem dos municípios não pode ser divulgada, porque não se trata de uma decisão oficial, mas relaciona fatores que “contribuem para este cenário”.

IFES. O Instituto Federal do Espírito Santo divulgou no fim de agosto que não retomará as aulas presenciais em 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus. A decisão foi divulgada após o anúncio do governador Renato Casagrande de que o Ensino Superior poderia retomar suas atividades a partir de 14 de setembro.