O número de mortes de Brasil segue alcançando novos recordes. São 685.427 casos confirmados e 37.312 mortes causadas pela doença. Foram 1.382 novas mortes nas últimas 24h. Os números foram divulgados agora a noite pelo Ministério da Saúde, que agora libera as informações mais tarde.

Guarapari. Em Guarapari são 17 mortes, 369 casos confirmados, 225 curados e 163 aguardando resultados de exames. Também existem 10 casos hospitalizados.

ES. No Espirito Santo foram registrados 26 óbitos a mais nas últimas 24 horas. Agora são 19.619 pessoas infectadas e 832 mortes. São 10.535 estão recuperados da doença. A taxa de letalidade no Estado é de 4,24%. 58.333 testes da doença já foram realizados no Estado.