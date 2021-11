A Guarda Civil Municipal de Vitória ( GCMV ) vai iniciar, no dia 22 de novembro, as atividades da Força-Tarefa contra o crime organizado junto com a Polícia Federal ( PF ). É a primeira Guarda no País a integrar a operação. Para realizar as ações, dois agentes foram escolhidos para um curso com a Drug Enforcement Administration ( DEA ), a polícia de narcóticos norte-americana.

Nesta última quinta-feira (11), foi realizada uma reunião na sede da PF , no bairro São Torquato, em Vila Velha.

“Foi um encontro para explicar as atribuições de cada instituição de segurança e iniciarmos os trabalhos nos próximos dias”, contou o gerente de Inteligência da Guarda Municipal, Thiago Reis.

A assinatura do Plano de Trabalho e do Instrumento de Termo de Cooperação-Técnica, por parte da GCMV , ocoreu no dia 20 de setembro, na sede da PF , em São Torquato, Vila Velha.

Força-Tarefa

Coordenada pela Polícia Federal, a Força-Tarefa terá presença de policiais federais que conhecem rotas de entrada de entorpecentes e armamentos no País, além de conhecerem organizações criminosas de estados como Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Serão 20 agentes de segurança de todas as forças. Cada órgão participante vai trabalhar integrado, compartilhando informações.

Além da PF e a Guarda de Vitória, vão participar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda de Vila Velha e agentes do sistema prisional capixaba.

Em um imóvel especial para a realização da Força-Tarefa, haverá investigação sobre crimes praticados por organizações criminosas, em especial o tráfico de armas e drogas.

Além de prisão e apreensão, a descapitalização das organizações criminosas será o ponto máximo dessa desconstrução das organizações.