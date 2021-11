O Grupo Coutinho, controlador das redes Extrabom, Atacado Vem e Extraplus, se prepara para a chegada do verão e festividades de fim de ano, quando aumenta o volume de atendimento nos supermercados e atacados. A empresa está com processo seletivo aberto para contração de 380 profissionais. Desse total, 180 irão ocupar postos temporários em lojas de Guarapari, onde a companhia possui sete unidades. Os demais ocuparão funções permanentes em lojas na Grande Vitória.

Em Guarapari há chances para os cargos de açougueiro, operador de caixa, embalador, repositor, auxiliar de padaria, operador de frios e laticínios, cozinheiro e fiscal de loja. Já na Grande Vitória, para atuar em Serra, Cariacica, Vitória, Viana ou Vila Velha, as vagas são para auxiliar de depósito, cozinheiro, fiscal de loja, açougueiro, operador de caixa, embalador, repositor, auxiliar de padaria e operador de frios e laticínios.

Para concorrer às oportunidades abertas, o candidato precisa ser maior de 18 anos, sendo desejável ensino fundamental ou médio completo, além de disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Nem todas as funções exigem experiência. Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.grupocoutinho.com na seção de empregos. As lojas não aceitam a entrega de currículo presencialmen