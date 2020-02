Salódramo… nome estranho (né)? O mais próximo dessa inventividade é sambódromo… mas é por aí o caminho. Salódromo é o que acontece depois do carnaval. Dizem as línguas da preguiça que o ano começa justamente depois da folia… e para os politiqueiros, este ano de fato, começa uma guerra.

Salódromo é a passarela das saladas de frutas, verdes e pasmem até de coisas que a gente nem imagina – salada de egos por exemplo.

Já existem Maçãs e Peras prometendo caldas glamourosas, algo do tipo: “Place de la Paix” com creme de leite e fios de ouro – mas não se engane porque o leite vem de tetas duvidosas, já descobriram até que não é creme – é jujuba amassada.

Confesso que não fiquei surpreso com o Abacaxi (que já foi Laranja), ele anda prometendo tanta obra em abacaxizeiro que vai precisar de no mínimo mais 03 mandatos para aumentar o laranjal – só assim (OMG) vai conseguir administrar o Salódromo… mas vai que cola (né)?

Nas eleições passadas para o Rei de Salódromo rolaram tantas “Fake news” que nesta próxima não duvido que a faca afiada corte todas as saladas no mesmo prato. Então veremos o chuchu virar picolé para disfarçar que não gostava do morango – Politicagem é isso, “arte de nos fazer de idiotas”– você que imaginava ter comprado uma “Sekai-Ichi”, a maçã mais cara da mundo, leva para casa uma banana nanica.

Folia é folia e não se pode pedir que nenhuma fruta deixe de ter fantasias ou “semancol”- até porque político desmedido é uma fruta podre, sem noção nenhuma – é aí que mora o perigo, ao invés das boas frutas se unirem em prol de uma salada vistosa e que não brinque de creminhos e fetiches (verdadeiras orgias com o dinheiro dos pobres abacaxizeiros) – ohhh, preferem, isolados, brincar de: “Frutíssimos irmãos, se eu for eleito prometo mais rapadura na salada; prometo mais groselha; prometo… prometo… prometo.

No meio de tantas promessas, desolada mesmo está a manga que votou nas Goiabas e dia após dia são traídas por elas – a última: “chupar manga” dá tesão (opsss)… e sentir tesão não pode mais. A censura começou quando descobriram que a manga entre suas variedades tem a “Mangarita”, também conhecida como “manga bu***a” (please…dá um google aí e complete).

Cada safra gera novas piadas, melhor dizendo – saladas. Esta por exemplo Araticum e Cagaita (frutas típicas do cerrado), ninguém sabe de onde saíram, prometem se candidatar ao cetro.

Todos os parágrafos acima não passariam de pura diversão se a realidade “Frutal” não fosse brutal… vejamos:

A Quarta-feira de cinzas do nosso mundão carnavalesco tem todo ano, já a segunda-feira de cinzas do Salódromo só de 04 em 04 anos.

E aí, quais frutas estarão na sua salada em 04 de outubro?