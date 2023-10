Após entrarem em greve na última terça-feira (24), os guarda-vidas de Guarapari retornaram ao trabalho. A decisão foi tomada após uma reunião com a prefeitura, na qual foi determinado um prazo de 15 dias para o recebimento dos equipamentos necessários para os profissionais.

Acordo. Na tarde de ontem (26) a prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec) e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guarapari (Sintrag) se reuniram a fim de discutir as reivindicações da categoria.

De acordo com o diretor do Sintrag, Vagner Bazilio, foi decidido que os profissionais retornem às praias do município e que a prefeitura tenha o prazo de 15 dias para a entrega dos materiais. Caso as reivindicações não sejam atendidas dentro do prazo estabelecido, a greve poderá ser retomada.

Estado de greve. “Após a reunião de ontem decidimos manter o estado de greve, que significa que não estamos em greve, porém a secretaria tem um prazo para resolver as situações pendentes. Algumas vitórias foram conseguidas como férias, 13º salário e a manutenção do contrato, no entanto agora estamos aguardando as entregas dos EPIs. Caso as reivindicações não sejam atendidas no prazo devido, voltaremos a parar as praias”, explicou Vagner.

Prefeitura. Procurada pela imprensa, a prefeitura enviou uma nota sobre o assunto:

“A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), informa que após a reunião realizada na última quarta-feira (25), a categoria decidiu pela retomada das atividades dos salva-vidas. Todas as reivindicações foram ouvidas e grande parte delas já estavam sendo tratadas pela administração, sendo firmado o compromisso de serem acompanhadas de perto nos próximos dias. A Setec informa, também, que há uma reunião já agendada com a categoria, que deve ocorrer em 15 dias, visando atualização das informações acerca das reivindicações dos profissionais”.