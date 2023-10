Iniciada a contagem regressiva para um dos momentos mais aguardados no cenário imobiliário capixaba. Isso porque será lançado em novembro o Manami Ocean Living, empreendimento que será erguido na Península de Guaibura, em Guarapari. O lançamento marcará o começo da fase de vendas do empreendimento de alto padrão.

Segundo o membro do Conselho Administrativo da incorporadora Invite Inc., Romero Valença, o dia do lançamento será especial. “Aqueles que querem fazer um bom negócio a oportunidade é essa! Vamos ter um atrativo especial que será apresentado apenas para quem estiver presente no coquetel de lançamento. Será também o momento em que vamos negociar condições especiais de pagamento”, revela.

Romera também destacou a exclusividade da localização do Manami, que será construído em uma região desenvolvida e com oferta de serviços diversos, que é a Enseada Azul, e terá uma infraestrutura própria incomparável. “O empreendimento será construído em um lugar raro, e tudo que é escasso tem mais valor. Será um empreendimento único, em um local irreplicável. Quem comprar agora só vai ver o imóvel se valorizar”.

Domótica e tecnologia

Os apartamentos de Manami terão diversas facilidades de automação por meio do smartphone, como abertura e fechamento da porta principal e com apenas um clique será possível apagar todas as luzes. No quesito segurança, o proprietário será notificado sobre vazamento de gás, que com um clique ele pode cortar o fornecimento dos serviços.

Com o comando remoto poderá acionar o aquecimento da piscina. Além disso, os imóveis serão entregues com toda a preparação de infraestrutura para o controle remoto das cortinas e ares-condicionados e preparação para acoplar mais sensores à caixa de automação.

As portas principais serão entregues com fechadura eletrônica. Os quartos, sala e varanda terão preparação frigorígena para instalação de ar condicionado split. Já a cozinha será entregue com ponto de água para máquina lava louça e para geladeiras que possuem dispenser. O espaço gourmet terá bancada, pia e ponto elétrico para churrasqueira e cooktop.

Sustentabilidade

Imagine-se vivendo em um lugar onde a natureza se une com a sofisticação e o conforto, aliada à sustentabilidade.

A Invite Inc. concebeu o Manami Ocean Living valorizando não apenas o luxo e o conforto, mas também a sustentabilidade. No projeto foram adotadas diversas medidas para garantir a preservação do meio ambiente.

Para a gerente de produto Mariana Merçon, os empreendimentos são pensados desde a concepção, apoiados nos pilares do desenvolvimento sustentável. “A gente faz isso para minimizar ao máximo os impactos gerados ao meio ambiente. Esse trabalho é feito por meio de soluções que visam a melhoria do desempenho das edificações com uso racional e gestão dos recursos de energia, água e lixo, além de promover o desenvolvimento e valorização do entorno, priorizando fornecedores da região em todo o processo, desde a obra até a operação”, explica.

Durante a construção vão ser adotadas práticas sustentáveis como a gestão de resíduos para garantir a reciclagem e a reutilização adequada dos materiais. Já com o empreendimento pronto, haverá alguns itens como reutilização da água da chuva, tomadas para carros elétricos, entre outros. Também haverá incentivo do uso de energia renovável, como a instalação de painéis solares para as áreas comuns.

Além disso, será priorizado o paisagismo sustentável, de baixo impacto ambiental. Os moradores poderão desfrutar de áreas verdes bem cuidadas, que se integram harmoniosamente à beleza natural da Península de Guaibura.

Segundo o membro do Conselho de Administração da Invite, Romero Valença, o objetivo é oferecer um estilo de vida confortável e conectado com a natureza, sem comprometer o meio ambiente. “Estamos comprometidos em construir um empreendimento que se destaque pela excelência e pelo respeito à natureza. Ao escolher esse imóvel, as pessoas não apenas estarão investindo em um lar excepcional, mas escolhendo viver próximo à natureza de forma consciente”.

Lazer

A área de lazer será entregue montada e decorada. O lazer reunirá diversos itens ao ar livre. O empreendimento terá espaços para relaxamento, atividade física, vivência e muito mais. O Clube Manami é perfeito para as famílias, pois reúne piscinas adulto e infantil, piscina com hidromassagem, solarium, pool bar, lounge

Saiba mais

Manami

O Manami será um condomínio localizado na Península de Guaibura, entre as praias do Buzo e do Jogo da Baleia. O local contará com uma área de lazer que proporcionará momentos únicos de conexão com a natureza e com quem realmente importa. Ambientes de relaxamento e exercícios físicos. Um lugar para receber amigos e estar em família, viver grandes histórias e colecionar momentos inesquecíveis.

Os apartamentos contam com a domótica, ou seja, um sistema que traz mais autonomia para o dia a dia. Com isso, será possível realizar a abertura e fechamento do fornecimento de água por meio de um clique, controlar as portas pelo celular, estará mais seguro por conta de um sensor que detecta vazamento de gás na cozinha, e ainda existe o conforto de apagar ou acender as luzes da casa com apenas um clique.

Invite

A Invite é uma incorporadora fundada em 2016 voltada para o mercado imobiliário de médio alto e alto padrão, com projetos residenciais, hoteleiros e smart use. Incorpora empreendimentos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e, internacionalmente, em Lisboa, Portugal.

Foi pioneira na incorporação de produtos fracionados no segmento de médio alto padrão, com empreendimentos em Campos do Jordão e Búzios. A Invite é uma empresa de inovação, com projetos disruptivos e alinhados às novas tendências do mercado. Atende às necessidades e desejos dos consumidores, através da diferenciação e valorização dos imóveis para clientes e investidores.