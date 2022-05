A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), realiza neste sábado (14), um Mutirão de Vacinação contra Covid, Influenza e Tríplice, sem necessidade de agendamento no Centro Municipal de Saúde, das 08h às 11h30. A vacinação Covid será para crianças de 5 a 11 anos.

A vacinação Influenza será para crianças de 6 meses e menores de 5 anos, trabalhadores da Saúde, gestantes e puérperas, motoristas, cobradores (trocadores) e caminhoneiros.

A Vacinação Tríplice será para crianças de 6 meses e menores de 5 anos e trabalhadores da saúde.

Documentos necessários: é obrigatório levar CPF, Cartão do Sus, documento de Identidade em nome do vacinado e, em caso de segunda dose ou terceira dose, o Cartão de vacinação das etapas anteriores.

Para crianças: CPF, Cartão do Sus, Cartão de vacina da criança, a vacina Comirnaty Covid-19 deverá ser administrada com um intervalo de 15 dias das outras vacinas do calendário infantil.