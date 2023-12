A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em parceria com o Boulevard Shopping, localizado no município de Vila Velha, realizará a Ação Solidária de Doação de Sangue, que acontecerá no 1º piso do shopping, entre os dias 03 a 05 e 08 a 12 de janeiro de 2024, sempre no horário das 11h às 16h.

Doações. A ação tem como objetivo suprir os estoques de sangue do Hemoes, em Vitória, especialmente durante esse período de férias. O Hemoes distribui as bolsas de sangue para toda a rede hospitalar Estadual, incluindo os hospitais filantrópicos e a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.

Segundo a diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad, a ideia de realizar essa ação no Boulevard Shopping é a de aproveitar o período de férias no mês de janeiro. “Essa ação visa a aproveitar o período em que há maior circulação de pessoas que estão de férias, além de turistas ou pessoas que estão a passeio e até mesmo realizando compras no shopping, facilitando assim o acesso e a oportunidade para a realização da doação de sangue”, destacou Marcela Murad.

A ação vai contar com a participação de oito profissionais do Hemoes para atender os candidatos à doação. “A expectativa é de que o número de coletas chegue a 60 doações por dia, respeitando a ordem de chegada e a distribuição de senhas”, completou Marcela.

Para a realização do atendimento, os candidatos à doação deverão apresentar documento oficial de identificação com foto.

É importante saber que pessoas com idade entre 16 e 18 anos necessitam apresentar o documento e a autorização do responsável legal. O arquivo para a autorização e mais informações sobre a doação de sangue estão disponibilizados no site do Hemoes, acesse clicando aqui.

Requisitos. Os interessados em participar dessa ação realizada pelo Hemoes precisam apresentar boas condições de saúde, além de atenderem a alguns pré-requisitos. São eles:

– Ter idade entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias (de 16 a 17 anos com autorização do responsável legal);

– A primeira doação de sangue deve ser realizada até os 60 anos, 11 meses e 29 dias.

– Pesar mais de 50 quilos;

– O doador não deve doar em jejum;

– Após o almoço, aguardar pelo menos 3 horas;

– Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

– Não ter tido parto ou aborto há menos de 3 meses;

– Não estar grávida ou amamentando;

– Não ter feito tatuagem ou maquiagem definitiva há menos de 12 meses;

– Não ter piercing em cavidade oral ou região genital;

– Não ter feito endoscopia ou colonoscopia há menos de 6 meses;

– Não ter tido febre, infecção bacteriana ou gripe há menos de 15 dias;

– Não ter fator de risco ou histórico de doenças infecciosas, transmissíveis por transfusão (Hepatite após 11 anos, Hepatite B ou C, doença de Chagas, Sífilis, Aids, HIV, HTLV I/II);

– Não ter visitado área endêmica de malária há menos de 1 ano;

– Não ter tido malária;

– Não ter diabetes em uso de insulina ou epilepsia em tratamento;

– Não ter feito uso de medicamentos anti-inflamatórios há menos de 3 dias (nesse caso se a doação for de plaquetas).

Acesse o link para mais informações sobre os critérios de doar sangue.

Serviço:

Ação de doação de sangue no Boulevard Shopping Vila Velha

Para a realização da doação de sangue dos dias 03 a 05 e 08 a 12 de janeiro de 2024, o cidadão pode se dirigir ao Boulevard Shopping Vila Velha – 1º piso, entrada D, próxima ao Supermercado Extrabom, no horário de 11h às 16h.

Endereço: Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo.

Para mais informações, favor entrar em contato pelo telefone (27) 3636-7920 ou (27) 3636-7942.