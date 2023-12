A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (28), em Vila Velha, um homem de 30 anos suspeito de tráfico de drogas por via postal. O investigado utilizava-se dos serviços dos Correios para enviar LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico) para várias regiões do país.

Investigações. Durante a investigação, foi constatado que o suspeito teria enviado mais de 15 encomendas contendo drogas, a maioria identificada e recolhida pela coordenação de segurança dos Correios, sendo as suspeitas confirmadas pelo cão detector de drogas (K9) da Polícia Federal.

Durante buscas na casa do investigado, foram encontrados 775 pontos de LSD, ecstasy (MDMA), maconha e haxixe. O investigado foi preso pelo crime tipificado no Art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e, caso condenado, poderá responder a uma pena que varia de 5 a 15 anos de reclusão e multa.

Envio para Guarapari. Na manhã da última terça-feira (26), uma operação articulada entre a Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal – DRE/ES e o Setor de Segurança dos Correios resultou na apreensão de uma carga ilícita contendo 100 comprimidos de Ecstasy, que estava endereçada para Guarapari.

Durante o ano de 2023, com apoio dos Correios, a Polícia Federal interceptou e apreendeu diversos objetos postais que continham substâncias ilícitas tais como maconha, LSD, ecstasy e outras drogas.