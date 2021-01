O homicídio ocorreu na noite de ontem, por voltas das 23 horas, quando um homem foi atingido por trás com uma paulada na cabeça. Equipes do Samu foram até o local, porém o homem já havia falecido, a polícia investiga o caso.

O homem, identificado como José Paulo, com sobrenome e idade desconhecidos por falta de documentos, estava sentado no meio fio de uma rua no bairro São Gabriel, próximo a um bar da região, quando foi atingido por trás por suspeitos armados com um pedaço de pau. José Paulo foi acertado na cabeça e morreu no local, com um intenso sangramento no ouvido.

As informações foram dadas a polícia por uma testemunha, que não quis se identificar, porém conta que viu o caso e está ajudando a polícia civil nas investigações.

A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.