O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25), no bairro Recanto da Sereia em Guarapari, por volta das 3 horas, quando uma testemunha que passava no local ouviu 5 disparos, logo após encontrou um homem andando ensanguentado pela rua, que recusou ajuda e seguiu para a residência.

De acordo com a testemunha, que preferiu não se identificar, o homem recusou que fossem chamadas tanto a polícia quanto a equipe do Samu, e pediu apenas que o levasse até a casa onde morava, para se limpar. Após fazer isso, a testemunha acionou a Polícia Militar, que foi até o local e arrombou a residência, encontrando o homem caído no chão do banheiro com o chuveiro ligado.

Após encontrarem a vítima, os agentes acionaram o Samu, que foi até o local para tentar salvar o homem, porém, foi constatado que ele já havia falecido.

Foram encontradas três perfurações na vítima, causadas por arma de fogo, uma no ombro esquerdo, uma no ombro direito e uma nas nádegas, o corpo foi levado para o DML onde aguarda identificação.

