Após 7 anos sem ter um pátio credenciado pelo Detran/ES (Departamento Estadual de Trânsito), com o último tendo sido fechado em 2014 por não obedecer às normas e por registrar furtos no pátio, Guarapari irá voltar a ter um, localizado no bairro Lameirão.

O novo pátio credenciado terá contrato válido por 5 anos e tem capacidade para 500 veículos. Serão armazenados no local os automóveis que forem apreendidos pela Polícia Militar.

Segundo Marcelo Rangel, que é Gerente de Infrações, Penalidades e Fiscalização de Trânsito Detran, os veículos agora podem ser destinados para os pátios das regiões respectivas, porém, os que estão parados na Delegacia de Guarapari, não irão todos para o pátio no bairro Lameirão.

“Com a assinatura desse novo contrato, esses veículos agora são destinados, dependendo da região, para o pátio daquela região. Os veículos que forem fiscalizados e removidos são levados para o pátio de Guarapari. Esses veículos que estão nas delegacias, vão ser encaminhados para um pátio do Detran, mas precisa de uma solicitação para o departamento”, contou Marcelo Rangel.

O processo para recuperar o veículo que for levado para o pátio é simples, disse Marcelo, podendo ser feito inclusive através do site do Detran, porém precisando pagar algumas taxas. Vale ressaltar que, os donos de veículos furtados não precisarão pagar as taxas para retirar ele do pátio.