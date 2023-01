A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada desta sexta (20) na BR 101, em Linhares, norte do ES, um homem acusado de importunação sexual, ocorrido dentro de ônibus interestadual.

A prisão aconteceu após o motorista do ônibus que faz a linha Texeira de Freitas, na Bahia, a Vitória, capital do ES, informar à PRF que uma passageira, de 16 anos, relatou a ele que sofreu importunação sexualmente por passageiro que estava sentada no banco ao seu lado.

Os policiais conversaram com a vítima que relatou que o homem teria forçado que ela o abraçasse, segurando os seus braços, e, posteriormente, teria obrigado a tocar as partes íntimas do acusado, enquanto ele acariciava seus seios.

A PRF imediatamente identificou o homem, morador de Vila Velha, na Grande Vitória, de 42 anos, que confirmou os atos informados pela vítima, porém, justificou que tudo ocorreu de forma consensual.

Ele portava uma mochila contendo uma garrafa de bebida alcoólica parcialmente consumida (cachaça) e remédios de uso controlado (risperidona, cloridrato de fluoxetina e diazepan).

A PRF conseguiu contato com a mãe da vítima, tendo em vista que se trata de uma adolescente, que compareceu na delegacia para acompanhar a jovem. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Policia Civil de Linhares para os procedimentos cabíveis.