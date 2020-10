Os dois homens capturados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após uma perseguição na BR 101, na última segunda-feira, são suspeitos de um assassinato em Uberlândia, Minas Gerais. Bruno Sales de Oliveira, comerciante de 30 anos, foi morto a tiros no comércio da família.

O crime teria acontecido no dia 18 deste mês, véspera da captura dos suspeitos pela PRF. Segundo informações do jornal Estado de Minas, a Polícia capixaba afirmou que os dois homens teriam viajado até o Triângulo Mineiro para cobrar uma dívida do tráfico.

Ainda de acordo com o jornal, a vítima estava no supermercado da família localizado no bairro São Jorge, em Uberlândia, que teria sido inaugurado no mesmo dia. Por volta das 19 horas, dois homens chegaram e efetuaram 10 disparos contra Bruno. Um idoso de 73 anos também foi atingido.