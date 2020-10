Enquanto realizavam uma ação de fiscalização na BR 262, na altura do município de Viana na manhã da última segunda-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) emplacou uma perseguição contra um carro suspeito, que acabou em uma batida na BR 101, e na apreensão de armas, documentos falsos e explosivos em Guarapari.

Os policiais federais, após suspeitarem do condutor do veículo, emitiram uma ordem de parada, sendo desobedecida pelo motorista que iniciou uma tentativa de fuga com o carro. Durante o percurso o automóvel foi sujeitado à diversas manobras perigosas, com ultrapassagens pelo acostamento e entre os outros carros da rodovia.

Os policiais seguiram o carro por 20 quilômetros, viram inclusive os suspeitos jogarem uma arma pela janela do veículo, a perseguição, no entanto, só foi finalizada com a batida do automóvel na traseira de uma carreta, na praça do pedágio em Guarapari. O condutor, de 34 anos, ainda tentou fugir a pé, porém não obteve sucesso e o outro suspeito, um passageiro de 25 anos, foi detido no local da batida.

Em vistoria ao veículo, os agentes encontraram uma pistola calibre 380 mm, carregada com 11 munições e pronta para uso, uma pistola calibre 9 mm, sendo a que foi jogada na mata na tentativa de fuga, carregada com cinco munições e com a numeração raspada, quatro bananas de explosivos, 20 metros de cordel detonante e quatro estopins com espoleta simples. Segundo os suspeitos, os itens seriam utilizados em tentativas de assaltos à carros de transporte de valores e caixas eletrônicos.

Os policiais ainda encontraram dentro do automóvel dois certificados de registro e licenciamento de veículo que foram emitidos na mesma data, com um deles fazendo parte de um lote de documentos extraviados do Dentran/ES. O veículo, segundo os agentes, foi adquirido com documentos falsos.

Após realizarem consultas, os policiais rodoviários federais também descobriram que o motorista não possuía carteira nacional de habilitação (CNH), e que o passageiro tinha diversas passagens, por crimes como roubo e estelionato. A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária em Cariacica, porém posteriormente foi encaminhada para a Polícia Federal em Vila Velha.