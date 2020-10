Pedro Rhuan completou 9 anos e resolveu homenagear a família na escolha do tema de sua primeira festa de aniversário. Moradores de Guarapari, os pais do menino conseguiram se organizar financeiramente para comemorar o aniversário entre amigos que aconteceu no último sábado (17), na casa da família, no bairro Prainha de Olaria.

Curiosamente, em lugar de escolher os temas de que as crianças mais gostam, Pedro Rhuan escolheu a profissão gari para homenagear os familiares – 11 ao todo – que trabalham na limpeza pública da cidade. Entre os homenageados está a avó do menino, Raimunda Santos da Silva.

Gérsica Silva, mãe de Pedro Rhuan, afirma ter ficado muito orgulhosa do filho, ainda que considere a escolha do tema inusitada. “Foi uma grande surpresa porque eu esperava que ele escolhesse algum tema de desenho animado ou super herói. Nas lojas de festa não tinha nada sobre o tema gari. Minha tia foi quem costurou uma roupa de gari para ele, e alguns amigos ajudaram com produtos recicláveis para a montagem da festa”, afirmou a mãe.

Não somente os parentes foram surpreendidos, mas também o pequeno, pois os tios Marcos Santos da Silva, 26 anos, e Jarilma Santos da Cruz, 33 anos, chegaram a caráter, vestidos como se fossem trabalhar. Todos os presentes se contagiaram e em minutos, os familiares que também trabalham na profissão decidiram voltar às suas casas e vestir o uniforme.

Marcos se emocionou com a surpresa. “Não imaginávamos, mas foi uma surpresa muito emocionante. E como ele queria assim, nós abraçamos a causa. Ele é uma criança muito responsável e merece esse pedido”, disse o tio.

Pedro Rhuan ficou tão feliz com a festa que já anunciou que seus próximos aniversários serão comemorados com o mesmo tema, uma vez que ele quer seguir os passos da família. “Quero seguir os passos deles, e quero ser gari também. Vi que eles ficaram felizes com o tema da festa. Eu acho que o trabalho deles é difícil. Varre todos os dias, mas sujeira volta. Mas é importante ver a cidade limpa”, Finaliza o pequeno.

Pedro Rhuan tem 11 familiares na profissão de gari

Em 2000, no concurso que ocorreu em Guarapari, 15 familiares do menino foram aprovados. Alguns desistiram da profissão e atualmente 6 irmãos, 4 esposas e um primo atuam na limpeza pública da Cidade Saúde. “Vejo a profissão como algo gratificante sim. Ver a cidade limpa todos os dias, é maravilhoso para gente”, afirmou Marcos.

Marcos fala do trabalho puxado durante o verão. “No verão trabalhamos em até dois horários e no domingo, porque a quantidade de lixo é muito maior. Muito coco na praia, e somos escalados. Vamos fazendo a nossa parte, sempre com a esperança de que as pessoas possam fazer a delas também”, declarou.

A mãe de Pedro Rhuan agradece aos profissionais da limpeza pública. “Parabéns, garis, faxineiros, cuja atividade é limpar e recolher o lixo do mundo. Saiba que vocês têm um grande valor para mim e para o meu filho. Vocês merecem todo nosso respeito e admiração. Vocês são grandes heróis!”, finalizou.