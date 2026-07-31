Crime revoltante em Viana: homem aproveitava visitas para cometer abusos contra filha e enteada

Um homem de 38 anos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, suspeito de estuprar a enteada, de 12 anos, e a própria filha, de 10 anos, no município de Viana, na Grande Vitória. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

A apuração do caso teve início após a mãe da adolescente de 12 anos procurar a delegacia para denunciar que a filha havia relatado ter sido vítima de abusos sexuais cometidos pelo padrasto. Com o andamento das diligências, a irmã mais nova, de 10 anos, também revelou ter sido vítima de abusos cometidos pelo próprio pai. Ambas relataram às autoridades que recebiam ameaças do suspeito para não contar sobre as agressões.

Modus operandi e histórico de violência

De acordo com as informações apuradas pela Polícia Civil, o suspeito aproveitava os momentos em que a mãe das crianças não estava em casa para cometer os crimes. Mesmo após a separação do casal, os abusos contra as duas meninas continuaram ocorrendo durante o período em que elas visitavam a residência do investigado.

Durante os levantamentos para a instrução do inquérito, a equipe da DPCA identificou que o suspeito possui registros anteriores por violência doméstica.

Quando os policiais foram cumprir a ordem de prisão preventiva expedida pela Justiça por conta dos abusos sexuais, o investigado já se encontrava custodiado no sistema prisional, tendo sido preso em flagrante por uma nova ocorrência de violência doméstica praticada contra a sua atual companheira.