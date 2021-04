As inscrições para o processo seletivo que irá contratar motoristas e atendentes de consultório para atuar na área da saúde começa hoje em Guarapari. As contratações serão feitas de forma imediata e os que conseguirem irão ter contrato válido por 12 meses, o salário fica em torno de R$1.100.

Os únicos requisitos neste processo seletivo é para a categoria de motoristas, a Prefeitura de Guarapari está procurando motoristas com habilitação mínima B ou D. As inscrições para o concurso irão até o dia 9 de abril e a previsão é que o resultado saia no dia 16.

Para motoristas foram abertas 7 vagas, divididas entre habilitação B e D. Para a D foram abertas três de ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência (PCD), com salário de R$1.189,27. Para motoristas com habilitação B estão abertas duas vagas de ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência. A remuneração desta categoria é de R$1.045,85.

Já para atendentes de consultório foram disponibilizadas apenas 2 vagas, uma para ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência. O salário será de R$1.045 e o local de trabalho será na Unidade de Saúde Ralph Dalfior Gonçalves, em Baía Nova.

Confira o edital completo do processo seletivo clicando aqui.