Com o objetivo de levar mensagens de motivação neste período de pandemia, a Ideally Construtora está realizando um treinamento para seus mais de 130 colaboradores. A intenção é incentivá-los a construírem seus sonhos e fortalecer o trabalho em equipe.

O treinamento de gestão emocional com análise de perfil comportamental começou na manhã da última segunda-feira, 24, com uma parte da equipe operacional dos edifícios Elegance e Rene Rabello. As ações seguiram até a quarta-feira, dia 26 de agosto. A equipe administrativa e os funcionários do edifício Aquarella também irão passar pelo treinamento.

“A construção civil é uma grande geradora de emprego e renda em Guarapari e sabemos que é importante que todos os profissionais estejam motivados para trabalhar. Nosso intuito é ter sempre um ambiente de trabalho agradável”, disse o diretor da Ideally, Rodolfo Mai.

A palestra motivacional foi ministrada pela coach comportamental Manoela Gregório, que também está coordenando o treinamento.

“O treinamento é para realinhar e fazer os trabalhadores enxergarem que existem ferramentas para ajudar e melhorar. Qualquer mudança que cada um quiser fazer, tudo muda ao redor. Tanto a família, quanto comportamento, performance no trabalho, vida financeira. É o momento de arregaçar as mangas e não cruzar os braços diante de um problema. Quando tudo isso passar, quem permaneceu de pé estará ainda mais forte” destacou Manoela.

Depoimentos. Para a gerente administrativa Neide Félix, esse treinamento já faz parte do programa de desenvolvimento de equipe da Ideally Construtora, a exemplo do que havia sido feito em 2018. Neste ano de 2020, veio oportunamente neste período delicado que o mundo passa, devido a pandemia do novo coronavírus.

“Estamos passando por um período de pandemia e muito estresse. A Manoela nos trouxe esta proposta de treinamento e eu gostaria de agradecer a Ideally Construtora, em nome de todos os funcionários, por nos proporcionar este momento de reflexão e autoanálise, preocupados com nossa saúde emocional, nos fazendo estar motivados, dispostos a vencer dia após dia todos os desafios que o mundo vem enfrentando. Estamos todos muito gratos”.

O sr. José Luiz Rodrigues é pedreiro polivalente e está na empresa há 12 anos, participou do treinamento e ficou contente com a palestra.

“A palestra foi muito importante. Se cada um prestou atenção, só vai tirar coisas boas. A construtora precisa que a gente tenha bons olhos pela empresa e nós precisamos zelar pelo nosso local de trabalho. Um depende do outro, é uma troca, se um ganha, todos ganham” ressaltou.

Próximo passo: Dentre os temas abordados, a palestrante destacou a “teoria do ganha, ganha” no qual, tanto a empresa, quanto os empregados saem ganhando, se exercerem seus papéis da melhor forma possível.

“Após o treinamento, o que irá refletir na empresa é que a Ideally passará a ter pessoas mais seguras, mais produtivas, profissionais mais motivados, que não desperdiçam material, que cuidam dos utensílios da empresa e que trabalham em equipe”, comentou Manoela. Ela acrescentou ainda, que além do treinamento em grupo, todos os colaboradores preencheram um formulário que passou pelo seu sistema e ao final, receberão sua análise de perfil comportamental.