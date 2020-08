Na pesquisa encomendada pelo Portal 27, realizada pelo Instituto de Pesquisas Perfil entre os dias 17 e 18 do mês de agosto desse ano, os eleitores do município de Guarapari avaliaram a gestão do atual Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro.

Para a pergunta “Como o Senhor avalia hoje o mandato do presidente eleito, Jair Bolsonaro?” foram entrevistadas 508 pessoas, que poderiam escolher entre 6 opções de resposta, sendo elas: Ótimo; bom; regular para bom; regular para ruim; ruim; péssimo.

Ao contrário das respostas dadas à pergunta da gestão do Governador do Espírito Santo, que foram bem positivas, essa pergunta gerou uma grande divisão de respostas, porém com a maioria ainda avaliando como positiva.

A avaliação considerada positiva (Ótimo, bom e regular para bom) ficou em 49,6%, e a avaliação considerada negativa (Regular para ruim, ruim e péssimo) em 41,33%. 9,05% estavam indecisos ou não souberam responder, veja as respostas especificadas abaixo.

Ótimo – (12,99%); Bom – (18,5%); Regular para bom – (18,11%); Regular para ruim – (11,81%); Ruim – (14,37%); Péssimo – (15,15%); Indecisos ou não souberam responder – (9,05%).

Datafolha. A pesquisa foi feita algumas semanas após a que foi realizada pelo Instituto Datafolha, em agosto, que registrou o maior índice de aprovação do Presidente no país, desde o início do mandato.

Segundo a pesquisa do Datafolha, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cresceu de 32% para 37% desde a segunda quinzena de junho e atingiu sua melhor taxa de ótimo ou bom desde o início do mandato nesta segunda semana de agosto.

A reprovação, soma da avaliação ruim e péssima, teve recuo mais acentuado e caiu de 44% para 34% no mesmo período. A parcela que considera o governo Bolsonaro regular também cresceu, de 23% para 27%, e há ainda 1% que preferiu não opinar.

A margem de erro é de 4,3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança estimado é de 95%. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-05166/2020.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.