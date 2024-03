O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), órgão responsável por monitorar a qualidade do ar no Espírito Santo, emitiu uma resposta em relação ao recente relatório do World Air Quality de 2023, elaborado pela empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar, IQAir.

Segundo o Iema, não houve consulta ao instituto para a obtenção de dados sobre a qualidade do ar em suas estações, o que levanta questionamentos sobre a confiabilidade das informações apresentadas. A resposta do Iema destaca ainda um relatório recentemente divulgado pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, que reforça a eficácia e a abrangência da rede de monitoramento de qualidade do ar no Espírito Santo.

A análise do Iema indica que os dados referentes à Região Metropolitana da Grande Vitória, utilizados no relatório, provêm de um único equipamento não homologado, do tipo “sensor de baixo custo”, localizado na Serra e identificado como fonte “anônima” no site da IQAir.

Confira a resposta do órgão na íntegra:



“O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), órgão responsável por monitorar a qualidade do ar no Espírito Santo, informa que não foi consultado sobre as informações de qualidade do ar das suas estações para o relatório da World Air Quality. Desta forma, é importante se atentar quanto a confiabilidade dos dados apresentados.

Conforme informações disponibilizadas no site da empresa IQAir, responsável pelo relatório, os dados referentes à Região Metropolitana da Grande Vitória utilizados são provenientes de um único equipamento, não homologado, do tipo “sensor de baixo custo”, localizado na Serra e identificado como fonte “anônima”

Em suas estações da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar (RAMQAr) da Grande Vitória, o Iema monitora o poluente PM 2,5, assim como gases e material particulado.

Além disso, é importante destacar que o Espírito Santo, com a RAMQAr, possui uma das melhores redes de monitoramento de qualidade do ar no Brasil, tanto em número proporcional por habitantes quanto em distribuição territorial, conforme relatório recentemente divulgado pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, intitulado “Dimensionamento da Rede Básica de Monitoramento da Qualidade do Ar no Brasil” (fevereiro de 2024).”

De acordo com os dados mais recentes divulgados pela empresa IQAir, Guarapari não ocuparia a 36ª posição, como afirmado anteriormente. Entre os municípios pesquisados, a cidade estaria em 67º lugar no ranking.