Atendendo a uma obrigatoriedade exigida por lei, o Posto Capixaba recebeu mais uma vez o certificado e aprovação de bombas de gasolina pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Com isso, o Posto que fica localizado na esquina entre as ruas Professor Melquiades Pereira Martins e Carlos Santana, no Centro, está em dia com suas obrigações.

“Então, no teste de vazão das bombas, onde é verificado se as elas estão entregando a quantidade de combustível de acordo com o que é exibido no painel da bomba, os agentes comprovaram a confiabilidade dos equipamentos, portanto, a litragem de combustível que é solicitada pelo consumidor é exatamente a que entra no veículo”, disse Patrícia Câmara, a proprietária do Posto.

Falando em qualidade, o Posto Capixaba também recebeu na semana passada um novo selo de aprovação de suas bombas pelo Inmetro, o que significa que as bombas são confiáveis e que o posto entrega a gasolina com a qualidade que a lei exige e o cliente espera, isso é garantia de que o consumidor não é enganado.

A proprietária destaca ainda “É importante esse tipo de fiscalização pois através dessas ações podemos mostrar para nossos clientes que nossos combustíveis são de qualidade e nossas bombas são confiáveis. ”, finalizou Patrícia.

