Na manhã de hoje (30), foram divulgadas imagens e fotos de um escritório de arquitetura mostrando o design do futuro resort que será construído onde atualmente se encontra o Siribeira Iate Clube. O local foi vendido para o empresário Maely Coelho, conhecido por seus investimentos em diversas áreas, incluindo o plano de saúde MedSênior. Coelho adquiriu a área do clube por R$ 25 milhões.

A empresa responsável pelo projeto é a CREATO, um escritório de arquitetura Mexicano de propriedade do “renomado arquiteto Javier Cuevas, que traz décadas de experiência para o setor. A CREATO é reconhecida por seu compromisso em criar designs impactantes e sofisticados, além de soluções de design únicas e inovadoras”, conforme descrito em seu site.

Estrategicamente posicionados para maximizar as vistas panorâmicas do oceano. Sobre o projeto do resort, a CREATO afirma: “Localizado em um local privilegiado ao longo da costa de Guarapari, o sítio é cercado por vistas panorâmicas do Oceano Atlântico e tem acesso direto a praias de areias douradas. Com isso como sua pedra angular, o projeto arquitetônico se inspira nas formas ondulantes e fluidas das ondas do mar, criando um design único que evoca a energia e a beleza do mar.

As estruturas complexas são projetadas com linhas curvas e fluidas, imitando as ondas que crescem imponentemente no mar e se quebram suavemente na praia. Os volumes se misturam harmoniosamente com o ambiente marinho, criando uma sensação de continuidade entre terra e água.

Os edifícios são estrategicamente posicionados para maximizar as vistas panorâmicas do oceano, com janelas amplas e varandas privativas oferecendo uma conexão direta com o ambiente marinho. Residentes e hóspedes podem desfrutar de pores do sol deslumbrantes e vistas do horizonte do conforto de seus quartos ou enquanto aproveitam as instalações do resort.

O resort captura a essência e a beleza das ondas do mar. Com seu design orgânico, comodidades de luxo e localização privilegiada, ele oferece uma experiência de vida e de férias incomparável na costa de Guarapari.”. Veja mais fotos do local.