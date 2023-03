Depois de uma longa espera, os moradores da comunidade de Reta Grande, podem comemorar a retomada das obras de drenagem e pavimentação da estrada de Vila Buback, conhecida como Vila Valão em Reta Grande, que se inicia na próxima segunda-feira (6), no interior de Guarapari.

Atendendo ao pedido do vereador Denizart Luiz, o prefeito da cidade Edson Magalhães, a prefeitura enviou na manhã de hoje (3), todo material necessário para retomada e finalização da obra, que deve durar uma média de três semanas para conclusão.

O vereador Denizart agradece “Hoje estamos cumprindo com o nosso compromisso na comunidade de Reta Grande. Depois de muitas reuniões, com os moradores, a secretaria de obras e a prefeitura, hoje os materiais já foram entregues e finalmente as obras de drenagem e pavimentação serão retomadas na próxima segunda-feira.”, finalizou Denizart.