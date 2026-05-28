Investimento de R$ 63 milhões: Terceira Ponte terá alça estendida até Itapuã para desafogar trânsito em Vila Velha

O Governo do Estado anunciou um robusto pacote de intervenções de infraestrutura viária para otimizar o fluxo de veículos e acompanhar o acelerado crescimento urbano de Vila Velha. Entre as principais ações divulgadas estão a criação de uma nova faixa de rodagem na Segunda Ponte, a ampliação da alça de acesso da Terceira Ponte e a construção de uma nova travessia sobre o Rio Jucu.

Os anúncios foram realizados pelo governador Ricardo Ferraço durante o Café Empresarial da Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila).

Intervenções nas Pontes. Com o objetivo de desafogar dois dos principais corredores de ligação da Região Metropolitana, o governo estadual detalhou duas frentes de trabalho. A Segunda Ponte receberá a inserção de mais uma faixa de tráfego no sentido Vila Velha–Cariacica para Vitória, ampliando a capacidade de vazão nos horários de pico. Por sua vez, a Terceira Ponte terá a sua alça viária estendida até a Avenida Doutor Jair de Andrade, localizada no bairro Itapuã. Essa obra específica contará com um investimento estimado em R$ 63 milhões.

Segundo o governador, a intervenção na Terceira Ponte mudará diretamente a realidade de quem circula por Itapuã e pela Grande Itaparica. “Vila Velha está a crescer muito e esse crescimento precisa de investimentos fortes e seguros”, destacou Ricardo Ferraço.

Nova Ponte sobre o Rio Jucu. Diante da forte expansão imobiliária e económica de Vila Velha, o Executivo estadual confirmou também a construção de uma nova ponte sobre o Rio Jucu. A estrutura atual, situada na Rodovia do Sol, já dá sinais de saturação e não atende com eficácia as demandas do desenvolvimento municipal. A nova obra estruturante terá papel estratégico: estabelecerá uma ligação direta da Rodovia Leste-Oeste com a rodovia ES-388, localizada na Região 5 do município. A expectativa é que a via funcione como um novo eixo de integração entre a Região Sul de Vila Velha e os demais corredores viários da Grande Vitória. De acordo com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, o alinhamento inicial do traçado já foi definido, contudo, os detalhes finais de custos, prazos de execução e o desenho de engenharia definitivo serão divulgados em momento posterior.